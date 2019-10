Fuerte cruce en TN: Guillermo Lobo, Lorena Maciel, y Adrián Ventura discutieron por la liberación de Cristóbal López

En el noticiero de TN que conducen Guillermo Lobo y Lorena Maciel se vivió un momento de suma tensión cuando protagonizaron una fuerte discusión con Adrián Ventura. En el momento de informar la liberación de Cristobal López y Fabián de Sousa, los periodistas se entrelazaron en un debate por el trabajo de los jueces en Comodoro Py.

''Dentro de seis meses no va a quedar, nadie, ni el loro en la cárcel’’; dijo Ventura, y comenzó un acalorado debate entre los periodistas que continuamente aclaraban estar del ''mismo lado’’.

Ventura pidió entender que ''la Argentina es así, no le pidamos a los jueces ser héroes, nadie les paga para que sean héroes’’, a lo que Lobo respondió: "No se trata de eso, ser héroe no se trata de dinero’’.

''Vos me discutís como si yo estuviera en la otra posición’’; advirtió Ventura, mientras que Lobo le aseguraba que ambos estaban en la misma posición. 'Yo no estoy del otro lado, no estoy en la otra posición’’; decía una y otra vez Adrián Ventura.

En ese momento intervino Lorena Maciel, quien también habló de posiciones: ''Lo que quería agregar en una tercera posición, no sé con quién estoy y con quién no estoy, los estoy escuchando a ambos y es la misma posición, pero el medico opera bien, el 90% de los jueces actúa bien y el 90% de los jueces no actúa bien y esto lo tenemos que reconocer’’.

Para dejar clara su posición Ventura agregó: ''La sociedad votó a Cristina Kirchner, cuando Cristina Kirchner está imputada y tiene gravísimas causas de corrupción y a la sociedad no le importa, a una parte de la sociedad no le importa’’.

Maciel le recordó que está diciendo lo mismo que dijo Macri después de las PASO y agregó: ''Los periodistas no podemos sobre adaptarnos a una situación que esta irregular y verlo como algo normal y me parece que está bueno que lo señalemos, ‘ey esto no está bien’’’.

En ese momento Ventura se sintió solo y expresó su sensación: ''Pero Lorena lo estamos señalando, no me dejes del otro lado como que no lo estoy señalando’’. El debate continuó pero dejando en claro en que todos están en la misma posición.