Fuerte cruce de Roberto Pettinato con un cronista de Canal 13 por su hijo Felipe: “No me toques"

El conductor de televisión Roberto Pettinato se cruzó con un cronista de Los ángeles de la mañana, luego de que le consultara por la salud de su hijo y por las acusaciones en su contra por acoso sexual.

“No hay denuncias, no hay denuncias. Nadie me denunció. Flaco, ¡¿qué te pasa?! Flaco, nadie me denunció. Una cosa es una denuncia, otra cosa es una acusación”, afirmó Pettinato mientras se alejaba del lugar para subirse a un auto.

Luego tomó el brazo del cronista que tenía el micrófono. “No me toques”, atinó a decirle el movilero de El Trece y Pettinato le respondió con total ironía: “Está buena la campera”.

“No me hinches las pelotas, dale boludo. Ya está. Vení en otro horario, boludo”,afirmó Pettinato antes de irse.

El conductor de televisión había sido acusado por Mariela “la Chipi” Anchipi, Josefina Pouso, Karina Mazzocco, Fernanda Iglesias y Emilia Claudeville.