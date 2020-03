El ex jugador de Boca Raúl Cascini regresó a 90 minutos de fútbol (FOX Sports) con motivo del campeonato de la Superliga que obtuvo Boca y chicaneó a River por las quejas sobre supuestos penales no cobrados.

El ahora integrante de la Secretaría Técnica del 'Xeneize', conducida por Juan Román Riquelme, visitó a sus ex compañeros y habló de cómo es su trabajo, aunque tampoco evitó entrar en polémicas. Claro, las quejas de los hinchas de River por el arbitraje de Patricio Lousteau le vinieron como anillo al dedo para lanzar un chicana.

El ex mediocampista habló del repunte en el nivel de Boca que culminó con la obtención del título en la última fecha y resaltó el trabajo del entrenador Miguel Ángel Russo. "Con el plantel que teníamos solo faltaba confianza", destacó.

"¿LOS PENALES DE RIVER? NO ES PROBLEMA NUESTRO"#90MinutosFOX | @RaulCascini05 no quiso opinar sobre las polémicas del Millonario y sostuvo: "Con el plantel que teníamos solo faltaba confianza". pic.twitter.com/1p0uU5FEbq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 9, 2020

Sobre el trabajo que realiza junto con Riquelme y otros ídolos del club, el 'Mosquito' señaló que hablan "de todo" y que no intervienen el resto de los dirigentes. "Estamos todo el día al lado de todos, hablamos todo el día con el cuerpo técnico", detalló, al tiempo que aclaró que no tienen injerencia en el armado del equipo para los partidos.

Sin embargo, en medio del clima serio que se produjo, el conductor Sebastián Vignolo aprovechó para lanzar una consulta punzante sobre los reproches por los supuestos dos penales que no le cobraron al 'Millonario' frente a Atlético Tucumán. Imperturbable pero con un dejo socarrón, Cascini respondió: "No es un problema nuestro. Nosotros disfrutábamos otra cosa y cuando terminó, nada, esas cosas pasan ¿Qué querés que haga? Culpa mía no es".