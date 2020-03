El delantero Lucas Alario bromeó con el conductor de Fox Sports Sebastián Vignolo por sus constantes consultas sobre la posibilidad de ir a Boca si recibe un llamado de Juan Román Riquelme y povocó las risas de todo 90 Minutos de Fútbol.

Alario al ángulo al Sobre Vignolo:



"Siempre me preguntás por Riquelme, me parece que te llevas algo x mes en cada nota que me hacés" pic.twitter.com/UpkeOus5sn — River Plate (@River_Yemal) March 17, 2020

El atacante del Bayer Leverkusen contó como vive el aislamiento por el coronavirus en Alemania y sobre el final de la nota se animó a hacerle un chiste a Vignolo. Es que el 'Pollo' siempre le pregunta: "¿Y si te llama Román?".

"Menos mal que el tema fue otro y no, siempre me preguntás por Riquelme", señaló el 'Pipa' e hizo estallar a los panelistas del ciclo. Entre carcajadas, el relator repitió su ya tradicional frase que hasta se volvió meme.

El futbolísta le siguió la corriente y sostuvo: "Me parece que te llevás algo por mes en cada nota que me hacés, menos mal que me hablaste de otro cosa". Vignolo se lo tomó a bien y dijo que el jugador de la Selección masculina es "un fenómeno".