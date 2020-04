Florencia Kirchner en El Destape Radio: "La de mi caja de seguridad era plata blanca"

Después de la persecución política que la hizo vivir más de un año en Cuba, Florencia Kirchner habló sobre la operación mediática y judicial que padeció. "Lo de mi caja de seguridad era toda plata blanca", afirmó, en relación a uno de los hechos que se le imputan.

En una charla con El Destape Radio, la hija de la ex mandatario sostuvo que la situación que vivió "no era para nada casualidad". El plan sistemático hacia ella hizo que, la operación sobre la situación de las cajas de seguridad, llegue un día después de un momento clave. "Era todo muy difícil, es muy difícil hablar con las cosas que se estaban viviendo o haciendo. Lo de mi caja de seguridad era toda plata blanca. y lo dijeron unos días después de lo de José López. Nada es casualidad".

En este contexto, Florencia detalló el proceso de persecución que la tuvo como protagonista. "Hoy puedo decir que me persiguieron, me volvieron loca, me enfermaron. Utilizaron casi todas las herramientas posibles para hacerme pelota a mi y a mi madre", afirmó.

Por otro lado, en la entrevista hizo referencia a que no era casualidad que todas las operaciones del sistema judicial en su contra tenían fechas puntuales. "Cada vez que el Gobierno se mandaba una cagada, salían con algo mío. Era una cosa tremenda, era como un infierno".

Finalmente, sostuvo que "esto es una realidad y son cosas que ocurren cuando determinados gobiernos toman el poder y hacen estas cosas. Por eso, ahora, hay que votar bien".