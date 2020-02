Florencia Arietto contó que escribió el guión de la nueva ficción de Pol-Ka para Netflix

En la previa del estreno de la ficción Puerta 7, la asesora de Patricia Bullrich; la abogada Florencia Arietto; reveló que participó en el guion de la miniserie y que algunos detalles sí son autobiográficos de cuando trabajó como jefa de Seguridad en el Club Independiente, bajo la gestión de Javier Cantero entre 2011 y 2013.

“Quiero aclarar porque muchos me preguntan si yo tuve algo que ver con Puerta 7 o si es mi biografía… Bueno, me convocó Pol-Ka para trabajar en el guion”, contó la panelista y detalló que “la mayoría de las cosas que pasan” son las que a ella le pasaron “en Independiente, club al que dejó luego de tener ya no una, sino dos barrabravas en una feroz interna.

“Los personajes en general están ficcionados, la mayoría son con los que me estaba relacionando en Independiente y Puerta 7 es donde el comisario de la Primera de Avellaneda me dice en el partido de la Libertadores de América, me sugirió que arregle con los muchachos que no son tan malos”, señaló.

La ficción junto a Netflix está por estrenarse el próximo 21 de febrero y cuenta la historia de una mujer que “se enfrenta a las barras” y busca sacar a la luz la corrupción en el fútbol.

“Estoy muy contenta de formar parte y ponerle luz a la mafia del futbol”, concluyó su mensaje Arietto en su cuenta de Instragram.