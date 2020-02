Feroz pelea en vivo: Nicolás Wiñazki y Santiago do Rego se sacaron chispas al aire en TN

Nicolás Wiñazki y Santiago do Rego protagonizaron un caliente enfrentamiento al aire en el noticiero de TN por sus posturas sobre los cambios en las jubilaciones de privilegio.

Después de que esta semana el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocara a los legisladores a sesionar el 27 de febrero para tratar el proyecto de ley que modifica las denominadas 'jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y personal diplomático argentino', comenzaron los debates.

Uno de ellos se dio en la televisión y en vivo, donde dos de los periodistas del grupo Clarín discutieron con dureza en medio del noticiero.

Por un lado, Wiñazki acusó al oficialismo de intentar "hacerse" del Poder Judicial, mientras que do Rego se sinceró y enumeró uno por uno todos los beneficios que tiene el sistema judicial para con los magistrados.

"Ellos también tienen que bajarse las jubilaciones. Yo entiendo que vos digas que esto es 'un vaciamiento de la Justicia'. Que vos opines eso y que el poder político va a llenar el Poder Judicial de sus partidarios, pero esta es gente que trabajan 6 horas por día, que tienen 45 días vacaciones, 30 de feria en enero y 15 en julio, que no pagan ganancias, que tienen jubilaciones por arriba de $200 mil, que no pagan ganancias por esas jubilaciones y que se jubilan cuando quieren, entonces no está mal", disparó furioso.

A lo que Wiñazki respondió: "No se jubilan cuando quieren, tienen que llegar a los 60 o 65 años y tienen años de aportes". "Además, son empleados rasos porque para entrar al Poder Judicial tenés que renunciar al título de abogado", agregó.

"Es que no les interesa trabajar en el ámbito privado porque tienen menor sueldo. Les interesa perpetuarse en el poder. No está mal que la gente se quiera jubilar", explicó do Rego.

Nervioso y desencajado Wiñazki aclaró: "Está bien, yo te pedí tu opinión". "

"No está mal que la gente gane una jubilación que sea un poco más pareja con el resto. Me parece que algunas jubilaciones tienen privilegios", acotó tajante.

Y Wiñazki insistió: "Si la gente aportó más, tiene que cobrar más". "Me parece que que es injusto para todos", finalizó incómodo.