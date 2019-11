Fernando Iglesias fue el único diputado que se abstuvo en un proyecto homenaje a Madres de Rosario

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto para homenajear a las Madres de la plaza 25 de Mayo, en Santa Fe. Todos los presentes votaron a favor y el único que se abstuvo fue Fernando Iglesias, el "diputroll" que eligió Mauricio Macri para ocupar una banca en el Congreso.

El proyecto se trató este miércoles, junto a la ley de góndolas y de alquileres. Particularmente, se trató de declarar "lugar histórico nacional el espacio de homenaje a las madres de la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe".

La votación terminó con 175 voluntades afirmativas y tan sólo una abstención, la de Iglesias. El diputado no tiene buenos antecedentes en lo que respecta a las Madres.

Cuando ellas solicitaron la renuncia de Juan José Gómez Centurión al frente de la Aduana, en 2017, por haber cuestionado el número de desaparecidos, Iglesias aseguró: "Ya que estamos pidiendo renuncias, pido la renuncia de Hebe de Bonafini. Las Madres, que dicen que eran 30 mil y no 8 mil, que tuvieron 12 años de financiamiento eterno del Estado y que se la llevaron toda con Sueños Compartidos, ¿cuántos encontraron? En vez de salir a correr a los que decían que no fueron 30 mil porque no salieron a buscar a los que faltaron".

El año anterior, cuando se debatió una posible detención de Hebe, el diputroll sostuvo: "Noventa años son muchos (NdeR: lo dijo en referencia a la edad de Hebe, que tiene 87) pero yo creo que tiene que haber una justicia igual para todos. Los genocidas que están en prisión también tienen esta edad. Entonces no puedo entender un sistema de justicia donde dice que ciertas personas pueden estar en prisión a una determinada edad y otras no pueden siquiera ir a declarar frente al juzgado".

