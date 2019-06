El abogado previsional Miguel Ángel Fernández Pastor explicó la prórroga de la moratoria y aseguró que “no se prorrogó la fecha en la que se puede usar, por lo tanto es una cáscara vacía, un nuevo acto cínico de este gobierno”.

En diálogo con el programa Navarro 2019 en El Destape Radio el letrado afirmó que “esta resolución únicamente tiene fines electorales, pero lo grave de esto es que por conseguir un título en los diarios le hacen un enorme daño a la gente”.

“Es casi criminal cuando estas cuestiones no son explicadas”, agregó. Por su parte, aclaró que es mentira que se que haya prorrogado la jubilación para amas de casa “porque esas personas no aportaron en los últimos cuatro años y no podrán jubilarse” con esta resolución.

En otro sentido, el abogado aseveró que “es mentira que el sistema previsional este quebrado, porque con esa línea todos los sistemas están quebrados ya que nadie genera los medios en su totalidad para sostenerse”.