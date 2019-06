El periodista Antonio Fernández Llorente arriemetió contra los conductores ultramacristas Luis Majul y Jorge Lanata y expuso los mecanismo del Gobierno para tapar la crisis. El conductor de C5N contrastó la campaña de desprestigio contra la oposición, que encabezan Majul y Lanata en sus informes, con los crudos relatos de argentinos que exponen las consecuencias del ajuste y la crisis económica.

"Tienen que instalar una campaña política que no tenga nada que ver con la realidad", señaló, al tiempo que disparó: "La realidad no es la que pregonan Luis Majul o Jorge Lanata. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que no se puede es mentir, ocultar la realidad". Y remarcó: "Hay un blindaje mediático que pretende esconder que la Argentina vive una situación de pobreza y vulnerabilidad como nunca se vivió".

En ese sentido, el periodista intentó hablar desde el punto de vista de los estrategas macristas y señaló que para ellos "lo único que hay que defender es la causa de las fotocopias de los cuadernos". "Hay que sostener a Stornelli como sea, en él está centrada la campaña. En Chocobar está centrada la campaña. En criminalizar la protesta social está centrada la campaña. Todo el resto no importa", afirmó.

En tanto que cuestionó la persecución hacia Cristina Kircher y sostuvo que "se juzga sin pericias, pero lo importante era sentar a la ex presidenta en el banquillo de los acusados".