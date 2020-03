Feinmann se sacó y explotó contra Farmacity, la ex empresa de un empresario macrista

En medio de su habitual "pase" con Jonatan Viale, el periodista Eduardo Feinmann se volvió loco cuando estaban hablando de amento de precios y disparó: "Es de mal nacido hijo de puta".

Completamente sacado y con la factura de un alcohol en gel en mano, el periodista atacó a los que aumentaron el precio de los productos de higiene básicos por el coronavirus. Entre ellos, atacó directamente a Farmacity: "¿En qué nivel de hijaputez está esto de aumentar los precios?".

Si bien, al principio, Jonatan Viale dijo que la firma le pertenecía a Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de Mauricio Macri, el ex funcionario vendió todas las acciones que tenía a mediados de 2018. No obstante ese dato, Eduardo Feinmann siguió: "No importa ahora quienes son los dueños, lo importante es que subir los precios es de mal nacido hijo de puta".

El periodista, además, continuó con un largo editorial en la que terminó hablando de como subieron los precios de los productos de higiene en menos de una semana. Incluso, uno de sus columnistas dijo que subio "un 600%" el precio desde el jueves pasado a la actualidad.