Fantino y Manguel cruzaron a Carnota por la estigmatización de los medios

Tras un desgarrador informe sobre una protesta social, el debate llegó a la mesa y dejó de un lado a Romina Manguel junto a Alejandro Fantino contra Fernando Carnota por el rol de los medios en la estigmatización que sufren las clases sociales más vulnerables.

"Todo el tiempo estamos estigmatizando: que son vagos, que son planeros. Entiendo a la señora que esté enojada, pero no es culpa de ellos. Y la verdad el compendio de barbaridades y agravios es inaceptable", aseguró Manguel, en referencia al testimonio de una mujer enojada por los cortes de calle y ollas populares.

Pero Carnota no estuvo de acuerdo con la afirmación de su colega y respondió: "Obviamente que hay muchísima gente que quiere trabajar y no consigue trabajo. Lo que no se si es cierto es que esa gente está ahí".

"No pensé que fuese tan fuerte. Porque a mi también me impacta", comentó Fantino, visiblemente emocionado.

Esto hizo que el panelista retrocediera en su postura: "Tampoco soy de los que piensan que la gente que está ahí es porque lo quiere. Es una locura eso. Pero tampoco creo que desde los medios se construya que son vagos, planeros. Hay mucha gente que piensa así".

"Planero salió de un comunicador. Esta señora repetía lo que escuchaba", recordó Manguel.