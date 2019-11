Fanny Mandelbaum respaldó las acusaciones de violencia contra el periodista Jorge Pizarro

En medio del escándalo por la denuncia en contra de Jorge Pizarro por maltratar y humillar a compañeros de trabajo, Fanny Mandelbaum salió al cruce.

Después de que las autoridades de El Nueve decidieran suspenderlo momentáneamente hasta que la Justicia dé un veredicto, la conductora expresó su posicionamiento y avaló las acusaciones.

La periodista contó cómo fue su experiencia al trabajar junto a Pizarro: "Me ha tocado aguantar un montón de cosas porque siempre ha sido muy amigo de los jefes. A mi nunca me maltrató directamente, pero con las pibas que recién empezaban tuvo palabras soeces cuando no hacían las cosas con la rapidez que pretendía".

Y profundizó: "A mí me sacó una productora porque no le quiso pasar los teléfonos de las notas que yo sacaba al aire. Hace 25 años el maltrato ya existía, pero antes estas cosas no se consideraban".

Asimismo, contó que "una vez Fernando Carnota le dio una trompada" y, en diálogo con AM 1300 La Salada, relató: "Fue el único que le paró el carro porque él acostumbraba a meter el micrófono en las notas de canales ajenos”.

"Nunca hablé mal de nadie, pero es la única persona con la que no me sentaría a comer porque conozco cosas que le ha hecho a compañeras. Tiene falta de solidaridad y egoísmo. Soy testigo de cómo insultaba a las productoras”, finalizó.