Falleció Max Wright, el padre de Alf

Uno de los rostros principales de la serie del extraterrestre, Max Wright, falleció a los 75 años víctima de linfoma. Wright se hizo famoso en el mundo del espectáculo por su interpretación del padre de Alf, la reconocida sitcom de la década del ochenta. Murió en su casa de Hermosa Beach en las afueras de Los Ángeles, California.

El actor luchaba desde 1995 contra el cáncer, que terminó de vencerlo en la tarde del miércoles, según pudo confirmar su familia.

LEA MÁS Dady Brieva cruzó a Plager y tomó una decisión inesperada

Después de encarnar a Willy Tanner participó de otras series icónicas, como "Cheers" o "Misfit of Science" y protagonizó de importantes películas como All That Jazz, Reds y El sueño de una noche de verano, la popular adaptación de la obra de William Shakespeare.