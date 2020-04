Falleció empleado de la Corte Suprema con coronavirus y trabajadores judiciales piden “se extremen medidas de protección”

Walter Montillo cumplía funciones en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia y falleció el martes, en una clínica privada de Brandsen, localidad a la que había viajado a cumplir con la cuarentena obligatoria. Tenía 61 años y padecía diabetes. El miércoles, tras su deceso, se confirmó que estaba infectado por el coronavirus, lo que alertó a los trabajadores judiciales. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato -y a la que Montillo estaba afiliado- presentó este jueves una carta ante el máximo tribunal del país en la que pidió que “se extremen y profundicen las medidas” de protección en tribunales.

“El día martes 7 del corriente mes, recibimos con profundo dolor la triste noticia sobre el fallecimiento de Walter Oscar Montillo, compañero afiliado a esta entidad sindical, quien se desempeñaba como personal obrero y maestranza (POM) en la Mesa de Entradas de esa Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comenzó Piumato su escrito dirigido al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

El último día que Montillo concurrió al Palacio de Talcahuano fue el 19 de marzo. Luego, comenzó el aislamiento obligatorio y el Alto Tribunal suspendió las actividades en tribunales. “De más está aclarar que hasta el día 19 de marzo, al estar prestando tareas, el compañero fallecido, tuvo contacto con muchos otros integrantes del Poder Judicial de la Nación. Como ordenanza de la Mesa de Entradas de la Corte, no solo se desempeñaba en ese espacio físico, sino también se trasladaba a los edificios de los distintos Fueros que componen la justicia, para cumplir con vistas y traslados de expedientes y documentos, entre otros trámites”, escribió el titular de la UEJN en la misiva que dirigió a la Corte.

Si bien no se registran empleados con síntomas y aún es una incógnita cómo se contagió Montillo (no viajó al exterior), Piumato interpeló al Tribunal Supremo para que esclarezca “cuáles han sido las medidas adoptadas al haberse conocido -con absoluta certeza- que uno de sus agentes ha fallecido víctima del Covid-19”. Particularmente, “en el ámbito específico donde el compañero Walter Oscar Montillo se desempeñaba, así como también cuales son las medidas decretadas en resguardo de la integridad psicofísica de todos los agentes que integran este poder del estado”.

Para el secretario general de la UEJN, por ejemplo, en pos de resguardar la salud de los trabajadores judiciales “se debe prorrogar la feria sanitaria extraordinaria”. Se debería “continuar trabajando como hasta ahora, en estado de excepción, mientras esperamos el pico de contagio”, sostuvo. Algo que comparten desde Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), otro de los gremios judiciales.

Consultados por este medio, desde SITRAJU coinciden en que se deben extremar las precauciones, sobre todo, de cara a lo que se viene. “En esta línea, debiera seguir la implementación del trabajo remoto, que vamos a solicitar que se regule adecuadamente”, indicó la secretaria adjunta del gremio Sofía Corradini a El Destape.

Montillo es padre del futbolista que se desempeña en la Universidad de Chile (ex San Lorenzo y Tigre), quien lleva su mismo nombre. E hijo de Oscar, también empleado judicial, histórico portero en el Palacio de Tribunales, quien falleció el pasado viernes de un paro cardíaco, según informaron desde la UEJN. A Oscar no le realizaron el estudio del coronavirus porque no tenía síntomas.

Al fallecimiento de Montillo se suma otro deceso por coronavirus en la Justicia, según resaltaron desde SITRAJU: el de Ana María Tonzar, quien se desempeñaba en el equipo interdisciplinario de un juzgado de familia, en Chaco.