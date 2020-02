Fabián Doman advirtió que el FMI hizo un "desastre" al prestarle plata a Mauricio Macri

Con el inicio de su programa Doman910 en radio La Red, el periodista Fabián Doman analizó la situación actual del gobierno, cómo se creó una suerte de "épica" en torno a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se mostró confiado en que la gestión de Alberto Fernández podrá conseguirlo porque el organismo hizo un "desastre" al prestarle 50 mil millones de dólares a Mauricio Macri, por lo que no deberían oponer resistencia.

En diálogo con Infobae, el conductor de Intratables aseguró que "no todo" pasa por la renegociación de la deuda ya que, "con el desastre que hizo prestándole 50 mil millones de dólares a Macri", no considera que "el Fondo tenga problemas en encontrar una salida elegante" porque el país no está pidiendo aumentar el préstamo sino sólo no pagarlo en los próximos años. Misma suerte, aseguró, correrá el país con los acreedores privados con quienes conseguirá "alguna suerte de acuerdo". Pese a ello, para él el desafío de Alberto Fernández "comienza después de esto: bueno, ahora, ¿cómo se recupera la economía?".

Doman aseguró que el Presidente "es un gran táctico político", algo que no se descubrió ahora, pero resta saber si también "es un gran estratega, como lo fueron Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, tipos que veían algo 10 o 15 años antes y lo lograban".

Respecto de la relación e influencia de Cristina Kirchner, su vice, en la toma de decisiones y postura del gobierno, el periodista se mostró a contramano de varios medios de comunicación al asegurar que no la ve "tan tan tan involucrada" y que no entendió su último viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia.

En ese viaje, la Vice habló sobre la posibilidad de que el FMI haga una quita de la deuda porque incumplió con su estatuto al prestar dinero para financiar la fuga de capitales macrista. "No sabemos si como una estrategia o porque se le ocurrió. Lo que pasa es que cada vez que habla Cristina tiene una centralidad política que es innegable. Y eso no es culpa suya, sino un mérito".

A partir de estas declaraciones comenzaron a circular versiones sobre cortocircuitos en el gobierno, a los que el conductor no se sumó: "¿Tiene diferencias con Alberto? Claro que las tiene; en dos o tres temas deben pensar diferente. De ahí a pensar que puede pasar algo... no".