Exclusivo: Alberto fernandez habló con Roberto Navarro: la entrevista completa

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista exclusiva a Roberto Navarro en el programa #Navarro2023 (El Destape Radio). En la charla, Alberto se refirió a los sacrificios que están haciendo todos los argentinos en plena cuarentena y a los avances que se están logrando para controlar la expansión del contagio.

- Roberto Navarro: El viernes a la noche sentí desesperación por salir.

- Alberto Fernández: El problema ese existe Roberto. Por eso hay que entenderlo: las salidas fueron pensadas para que cada uno, en su territorio, vaya dosificándolas. El 80% del territorio de la Argentina tiene bajo riesgo de transmisión. En el mapa que yo mostré, todo lo blanco significa eso. Por eso, si la gente camina en sus comunidades y no hace vínculos interjurisdiccionales, las posibilidades de aumentar el riesgo son objetivamente bajas. Esto tiene que ser objeto de decisión de cada Gobernador y de cada municipio. No es todo lo mismo: no es lo mismo La Matanza que algún pueblo del interior. Hay que analizar cada caso, es muy simple de entender.

Es muy difícil tener chicos y gente adulta en condiciones de encierro por más de 40 días. Me comentaron que se incrementaron los llamados de asistencia a los suicidas. Por eso dimos el paso de poder salir una hora, en determinadas ocasiones. Después, los gobernadores establecerán las condiciones. No tengo dudas en que están preservando la salud de la gente

- RN: Se que en el Gabinete hay opiniones distintas, una muy relevante es las del Ministro de Economía. Él había dicho que las herramientas que estaban utilizaban para ayudar a os trabajadores no se podrían sostener en el tiempo y que creía que los infectólogos tenían que empezar a trabajar en formas de salir de la cuarentena porque se había gastado un 1% del PBI en solo un mes. Y eso no se sostiene. ¿Qué pensás al respecto?

- AF: La cuarentena es un problema de salud, no económico. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Hay centenares de ejemplos sobre salir de la cuarentena precipitadamente. Todo termina en un desgaste. Efectivamente, llevamos invertidos casi 3 puntos del PBI con todas las medidas que hemos tomado. No somos la excepción. Para nosotros es lo que debemos hacer. Nadie me hizo el planteo del “no podemos seguir en cuarentena por lo que fiscalmente cuesta”. Porque saben que no van a poder doblegarme. Todos los días nos enteramos cosas nuevas sobre el virus: El otro día leí que es capaz de clonarse a sí mismo en 24 horas. También, en Francia, nos hemos enterado que el virus puede vivir en el agua. El riesgo es mucho.

- RN: Entonces, ¿no podemos tomar agua?

- AF: No, no. El agua potable acá no está cuestionada. A lo que voy, es que hay que entender que se trata de un virus que aún está siendo investigado por la ciencia. Por eso, la ciencia nos pide que volvamos a las medidas de seguridad de la Edad Media: quedarse en casa y cuidarse. Yo confío en la responsabilidad ciudadana: es justo decir que muchos se han portado de maravillas y acataron la cuarentena. Cuando todo empezó solo autorizamos la salida del 10% de la gente, cuando vimos que todo funcionaba subimos al 20%. Damos pasos de a poquito, porque la vida tiene que volver paulatinamente.

- RN: Te llevo a otro problema: En los últimos días, las grandes cadenas de mercados me han dicho que las empresas no están entregando mercaderías. En este contexto, los dueños se mueven entre el precio y el desabastecimiento. Supongo, que tu Ministro de Desarrollo Productivo te debe haber puesto al tanto.

- AF: Sí, en muchas de esas versiones cada uno lleva agua para su molino. Esa es la verdad. En materia de alimentos centrales, no debería haber variación en el precio ya que no importamos nada. En los casos que sí, se tiene un dólar regulado. En estos casos creo que hemos entrado en una guerra entre ventajistas. Cuando nosotros tuvimos un problema cuando compramos alimentos para Desarrollo Social, al comienzo, porque los oferentes estaban muy acotados, pues hacía décadas que eran los mismos. Tras ello, cambiamos el sistema para que habilite a más de 700 oferentes de entrada, entre ellos los productores de alimentos. Ahí comienzan los ataques a los productores de alimentos.

- RN: Hubo un problema con los negociadores argentinos que se levantaron de la mesa en el Mercosur cuando se quiso avanzar en un acuerdo con Corea del Sur, Singapur, y más países. ¿Te preocupa lo que está ocurriendo en esta área?

- AF: Sí. En el gobierno de Macri se permitió que se distorsione la carta del estatuto fundacional del Mercosur. El Mercosur se creó como un espacio regional y comercial que tiene una regla básica: tiene que haber un acuerdo que rija para todos los miembros. No puede haber tratados individuales. Repentinamente, en los años de Macri y Bolsonaro se dejaron esas cláusulas de lado; así cada uno hizo lo que quiso. Yo quiero un Mercosur más amplio, quiero convocar a la unidad de América Latina entera. Pero así no se puede hacer.

- RN: Vos sabes que Brasil le ha hecho compras a Estados Unidos sin cobrarle el arancel común.

- AF: Claro, por eso lo digo. Quiero que pongamos en claro en que punto estamos.

- RN: Ayer en España salieron los niños y hubo mucho ruido, fue muy significativo. Aparentemente salieron demasiados, todos juntos. ¿Lo viste?

- AF: Eso, Roberto, hay que verlo con cuidado. Se trata de un juego muy riesgoso. Los datos que tenemos hoy sobre el coronavirus nos demuestran lo que pasó hace 15 días atrás, en términos de contagio. Por lo cual, los resultados de cualquier apertura los vamos a conocer dentro de 15 días. Hay que ser muy cuidadoso. De hecho, en Europa se dio marcha atrás en algunos casos. Lo que sí hay que tener claro es que no tenemos que replicar esa foto. Y ahí entra la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo salgo a la calle con un nene y veo tanto tumulto de gente, me vuelvo a casa porque percibo que esa concentración es peligrosa.

- RN: Todos los presidentes salvan vidas o generan muertes antes de tiempo. Lo que nunca tuvimos en la historia es un Presidente que tenga un conteo de fallecidos todas las noches. ¿Cómo lo llevás?

- AF: Con mucha preocupación. Admitamos que ese conteo está muy bien que se haga; en términos peronistas tenemos que estar “atentos y vigilantes”. Pero en Argentina, habitualmente, se registran más muertes que las que tenemos por el coronavirus, como aquellas que se dan por enfermedades cardiovasculares, por accidentes de tránsito. Tenemos que estar atentos a las cifras porque nos permite cotejar con lo que está pasando en el mundo. Por cada millón de personas, se mueren tres argentinos. Es la tasa más baja de decesos. ¿Eso quiere decir que ya está resuelto el problema? De ningún modo. Lo que sí tengo claro es que si preservamos las distancias, si guardamos las normas de higiene, si no nos amontonamos con gente, si limpiamos nuestras ropas o si usamos el barbijo, el contagio es mucho menos. El contagio no viene a vos, vos vas al virus.

- RN: El fallo de la Corte del otro día fue muy discutido en las tapas de los diarios. ¿Cuál fue tu lectura?

- AF: El fallo fue de gran inteligencia jurídica. El Congreso tiene que tratar normas, muchas son excepcionales y pueden llevar a reclamos para que no se apliquen. Pensemos en una norma para crear un impuesto, y que alguien no quiera pagarlo. Imaginemos que se logra el quórum: hoy no podemos sesionar de forma normal. Por eso, se puede sesionar de manera virtual. El riesgo que se corría era que tras una ley dictada, alguien que diga “la ley es nula porque la Constitución dice que el Senado se reunirá en sesión para aprobar leyes y que el concepto de unidad no debe ser a distancia”.

Eso fue lo que impulsó a Cristina a hacer una presentación que tiene absoluta lógica jurídica y política. Es preservarse de que cualquier norma que salga votada en estas condiciones pueda ser impugnada el día de mañana. Cristina resolvió el conflicto y se movió con mucha inteligencia. El Senado registra antecedentes donde se sesionó a distancia y los resultados fueron válidos.

- RN: Cuando estuvimos juntos la última vez me dijiste que estabas suscripto a Tiempo Argentino y a Página/12, y que pensabas suscribirte a El Destape porque te parece que está bien que haya pluralidad de voces. ¿Te suscribiste?

- AF: No todavía. No tuve tiempo, pero te prometo que voy a hacerlo. Me parece que, si queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Prometo suscribirme a El Destape. Es un medio muy valioso y con mucho rigor periodístico.