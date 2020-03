Eternamente gracias: el emotivo video con el que Diego Maradona le dedicó a Carlos Bilardo y le pegó a Clarín

Diego Armando Maradona sigue emocionando a los hinchas ya desde afuera de las canchas de fútbol. "Pelusa" se acordó de saludar a Carlos Salvador Bilardo, en el día que cumple 82 años, con un emotivo video que recuerda las hazañas de la que es quizás la dupla más exitosa de la Selección Argentina.

Con la música de Andrea Boccelli interpretando "Por ti volare", Diego compartió imágenes de los momentos vividos en la Albiceleste: los partidos más importantes en el Mundial de México 1986, las celebraciones en Plaza de Mayo y el recuerdo de Italia '90, que terminó en un subcampeonato tras eliminar a Brasil e Italia.

En su cuenta de Instagram, Diego le dejó un mensaje al Narigón, hoy recuperándose de un delicado estado de salud: "Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. "No busquen dinero, busquen gloria", nos decías. "Porque así los van a recordar para siempre". Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!"

Se refería, por supuesto, a las feroces críticas que el diario Clarín le dedicó a Bilardo en toda su gestión, al punto de pedir su renuncia a meses de disputar el mundial de México, disgustados con el estilo de juego práctico y de discurso resultadista que fomentaba el campeón mundial. "Tengo más años de estudio de Clarín que de médico", llegó a reconocer el DT en una entrevista televisiva.