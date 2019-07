Estela de Carlotto frente a Novaresio: "Macri es una mala persona, no quiere a las Abuelas ni a los pobres"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estalló contra el presidente Mauricio Macri, al que calificó como “una mala persona”.

Entrevistada por Luis Novaresio en la señal de cable oficialista A24, también aseguró que el mandatario “no quiere” a las Abuelas, así como tampoco “al pueblo, al pobre”. y que no cuenta con “capacidad” para ocupar el cargo en el que se encuentra.

“¿Qué es Mauricio Macri? Una mala persona. Una persona que no está capacitada no tiene que estar en un lugar que es, nada más y nada menos, la presidencia de un país. Es una mala persona, que no ve al otro, al que más necesita, y que al mismo tiempo lo desestima y lo ofende. Y al ser mala persona, el gobierno tampoco es bueno”, sentenció Carlotto en LNE.

"Cuando en su campaña dijo que éramos un curro, ya hubo una señal negativa. No era extraño porque nunca nos había recibido como jefe de gobierno de la Ciudad. La palabra curro es muy insultante, realmente ofensiva y uno presagia qué se viene: no nos quiere. Y lo demostró y lo sigue demostrando. Pero no solo a nosotros, a las Abuelas, a los Derechos Humanos, al pueblo, al pobre. Uno ve que hay un desamparo total en la ciudad”, afirmó.