Estallaron los memes por el look de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich usó las redes sociales para comunicar un masivo arresto de una organización delictiva, pero los usuarios no pudieron prestar atención más que a una característica: el look de la funcionaria.

"¡12 DETENIDOS! Usaban inhibidores de señal para robar autos, realizar entraderas y salideras. Organizados en células, cometieron 46 hechos delictivos. Los pusimos a todos tras las rejas", escribió en su cuenta de Twitter, junto al video del accionar policial como con su testimonio.

El pelo y la apariencia desarreglada hicieron estallar de memes tanto en Twitter como en Facebook, con diversos parecidos al de la Ministra:

Durísimas declaraciones de la ministra de Seguridad: "I don't care if Monday's blue, tuesday's gray and wednesday too, thursday i don't care about you, it's Friday i'm in love" pic.twitter.com/2HDJM6orWO