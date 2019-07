Estados Unidos: el narcotraficante "Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua

Joaquín "Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua este miércoles por un juez de Nueva York, que también lo sentenció de manera simbólica a 30 años adicionales de prisión. La defensa del narcotraficante mexicano anunció que apelarán esta condena.

'El Chapo' recibió la pena por ocho cargos de narcotráfico y crimen organizado, 30 años de cárcel por tenencia de armas y otros 20 años de prisión por blanqueo de capitales, según informa el diario mexicano 'Milenio'.

Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado. "Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses", afirmó, para después, al final de su intervención, decir que no se ha hecho justicia con él, en referencia a la conducta del jurado. También criticó al juez por no haber permitido un segundo juicio. "Aquí no se hizo justicia. EE UU no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta", concluyó.

El Chapo, de 62 años, fue arrestado por última vez en enero de 2016 —antes escapó dos veces de prisión— y extraditado un año después, en 2017, a EE UU. Un jurado popular lo declaró culpable el 12 de febrero de diez delitos penales después de 11 semanas de juicio. El más importante, por dirigir una organización criminal. Se completan con otras ofensas por conspirar para distribuir droga, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero. Pese al arresto y enjuiciamiento de Joaquín Guzmán, el cartel de Sinaloa sigue siendo considerada la organización criminal más importante dedicada al tráfico de droga en México.