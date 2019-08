El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración testimonial al periodista Eduardo Feinmann. Deberá comparecer ante el juzgado el próximo 15 de agosto a las 10 de la mañana en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal.

El ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro, declaró ante el juez que conoció a Feinmann mediante el falso abogado Marcelo D'Alessio: "A mí me lo presentó un día que me hizo una invitación al Club de Tiro Independencia, de Capital Federal. Me dijo: ‘Venía que va a estar divertido, de paso tiramos un rato y va a venir Feinmann que no sabe tirar’. Efectivamente, fui al clkub de tiro y ahí estaba el instructor de tiro y Eduardo Feinmann, que aparentemente no tenía experiencia con el tiro".

Feinmann también fue parte de la mesa del programa Animales Sueltos, desde 2016 hasta después de las PASO de 2017, cuando discutió con su compañera Romina Manguel. Ella y Alejandro Fantino fueron foco de una actividad de inteligencia y espionaje ilegal en manos de D'Alessio, a quien le proveyó información el periodista de Clarín procesado Daniel Santoro, también panelista del show televisivo, el año pasado.