Espionaje ilegal: advierten que "la causa corre riesgo" y pueden desplazar a Ramos Padilla

La ex jueza y presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, se refirió al desplazamiento del juez Slokar de la causa de espionaje ilegal: “Para correr a Slokar hicieron una interpretación laxa ya que Carrió no podía hacer juicio político contra Slokar, lo hace el Consejo de la Magistratura”. “La denuncia de Carrió contra Slokar es de marzo de 2016. El Consejo de la Magistratura no hizo nada y la tuvo ahí hasta que la necesitara”, agregó.

Asimismo, la letrada contó que: “los jueces ni siquiera saben que las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura existen, Slokar no podía ni pedir que se archive” y remarcó: “Llevo más de un año jubilada y me siguen llevando resoluciones del Consejo de la Magistratura de denuncias en mi contra. Slokar no podía saber que Carrió lo denunció”.

En ese sentido, aseguró que “Macri sentado en un acto oficial al lado de Stornelli es intervenir en la Justicia” y que “la Cámara de Casación se apuró porque Carrió era la denunciante y el juez Slokar el denunciado”.

Además, la ex jueza sentenció: “Creo que la causa por espionaje ilegal corre riesgo y que lo pueden llegar a correr a Ramos Padilla” y que “es difícil de entender de que Bonadio pueda juzgar a Cristina y Slokar no pueda juzgar a Carrió”.