Esmeralda Mitre dijo que su familia "también sintió la crisis"

La mediática Esmeralda Mitre analizó la situación económica y política del país y expresó su apoyo al presidente Mauricio Macri. No obstante, expresó que su familia “también sintió la crisis” pero indicó que el mandatario “recibió un país incendiado”.

“A mí me cuesta un montón, también. Sentí la crisis y mi padre también sintió la crisis, la clase alta y baja también”, aclaró la actriz, heredera del diario La Nación, en una entrevista con Crónica TV pero sostuvo que “de ninguna manera” se va “a quejar” de esa situación.

Asimismo, consideró que “el Gobierno no vio que había que hacer un ajuste más fuerte al principio para que la gente vea los resultados positivos y no esté sufriendo tanto tiempo” y cuestionó que Macri y su equipo “se ocuparon de cosas que no se tendrían que haber ocupado tanto”.