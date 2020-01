Erika Basile le contestó a Diego Peretti por su mensaje por Pablo Rago: "Gracias a comentarios machistas hay chicas que no se animan a denunciar"

Erika Basile, la actriz que denunció a Pablo Rago por abuso sexual con acceso carnal, cruzó las últimas declaraciones de Diego Peretti, quien salió en defensa de su colega y comparó la denuncia con el caso Juan Darthés. En diálogo con El Show del Espectáculo, programa que conduce Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, Basile le respondió a Peretti luego de que el actor desconfiase de la acusación contra su amigo. "No tengo una cámara para saber qué paso en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo y me da la sensación que, escuchando la otra parte, es demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él (Rago). Sé que le está provocando daño”, afirmó Diego Peretti.

Ante la consulta de Ulises Jaitt acerca de cómo se tomó los dichos, Basile sentenció: “Me pareció un comentario un tanto machista. También me molesta que se dude de mi palabra, que se ponga en tela de juicio lo que estoy diciendo". Luego, aclaró: "Por otro lado, es el compañero o amigo y cada uno tiene derecho a salir a hablar y decir lo que quiera".

"Gracias a comentarios machistas como los de Peretti, hay chicas que no se animan a denunciar", arremetió Erika Basile, en otro fragmento de la entrevista. "Me dolió mucho. Es horrible que no te crean. Me sorprendió. Fue uno de los pocos que salió a hablar en realidad (...) Le diría que no estuvo en el momento en el que sucedieron las cosas y que no puede opinar. La Justicia lo va a determinar", finalizó.

Durante la avant premiere de El robo del siglo, Peretti diferenció el caso Pablo Rago con el de Juan Darthes, y causó controversia mediática: "El caso de Thelma Fardín tampoco es creo o no creo porque eso es endeble y se tendría que solucionar jurídicamente y por un protocolo, pero es más claro”.