Entre Ríos siente el impacto económico de la cuarentena por coronavirus

El impacto económico de la cuarentena ha profundizado el escenario económico recesivo que vivía Argentina. Entre Ríos no es ajena a esa situación, y los coletazos del parate se sienten en miles de familias que resisten con la colaboración directa o indirecta del Estado, o con ahorros, a la espera de de una pronta reactivación. El próximo lunes, anunció el gobierno provincial, se sabrá cuáles de las siete actividades propuestas por la administración de Gustavo Bordet, serán habilitadas por la Jefatura de Gabinete nacional. Las propuestas, por el momento, no han trascendido “para no generar falsas expectativas” indicaron a El Destape desde el entorno del gobernador.

Los que más sufren, como siempre, son los pequeños emprendedores, la mediana empresa y el trabajador autónomo -entre los formales- y el que vive de oficios informales, que rema siempre y mucho más aún en coyunturas adversas. Pero también se comienzan a registrar números rojos en grandes industrias y empresas, mientras que el gobierno provincial aguarda un salvavidas nacional para salir adelante por la caída de la recaudación.

Las medidas estatales

Con una caída de la recaudación que rondó el 50% en relación a lo previsto, el gobierno de Bordet tomó una serie de decisiones que se alinearon con las determinadas por la Casa Rosada en materia de alivio a sectores productivos. Lo hizo teniendo como portavoz al ministro de Economía, Hugo Ballay.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera de Hacienda de la provincia dio a conocer un nuevo esquema para regímenes especiales, con el objeto de beneficiar a los contribuyentes de menores ingresos: "Definimos, en el caso de los monotributos provinciales del sistema simplificado, eximir a 35 mil contribuyentes que están dentro de la categoría A y B en el periodo de las restricciones para poder desarrollar actividades. Además se van a postergar incrementos previstos para este régimen y algunas otras tasas retributivas que iban a tener un incremento a partir del primero de abril. Se van a sostener valores que vienen del año 2019 y este incremento se prorroga al mes de junio del presente año". El Impuesto Inmobiliario Rural trasladó, por su parte, su vencimiento a mayo.

Otro de los puntos anunciados fue que todos los vencimientos de la segunda quincena de marzo tendrán un plazo de gracia para ser abonados hasta el 30 de junio, sin sufrir recargos. Entre ellos, impuestos, agentes de retención de percepciones, Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos. Se analiza además una prórroga de aportes patronales y Ley 4035 -provincial- al sector turístico, uno de los más resentidos por el parate económico. Asimismo se aclaró que los sectores que continuaron funcionando normalmente, como el financiero, deberán cumplir en tiempo y forma: "Ahí viene el equilibrio que tenemos que tener quienes administramos las finanzas del Estado para, teniendo menor recaudación, poder sostener los servicios esenciales que hoy están trabajando las 24 horas".

El Ministerio de Producción, por otro lado, colabora con la gestión de herramientas de apoyo a sectores productivos, ya sea el Plan de Recuperación Productiva -Repro-, para el pago de salarios en empresas en crisis -orientado a Pymes con hasta 25 empleados- como así también con el acceso al crédito, a través de convenios como el firmado con el Banco de Entre Ríos para que pequeños y medianos empresarios accedan a tasa baja a recursos para poder cumplir con sus obligaciones.

La crisis golpea también a los grandes

Un informe de la Unión Industrial de Entre Ríos UIER, dado a conocer en las últimas horas, dio que como resultado del parate económico el 88% de las empresas sufrió atrasos en los cobros, además de rechazo de cheques, problemas financieros y otras dificultades vinculadas, a la par de una caída importante de las ventas, que supone un problema para el 70% de los encuestados.

"Si bien existen empresas de la provincia que continúan trabajando con todas las medidas de seguridad e higiene exigidas por los organismos sanitarios, por otro lado, las industrias advierten por la imposibilidad de funcionar, ya sea desde mantener cerrada la planta hasta la disminución del personal disponible, en un 60%. Respecto de este punto, el informe precisa que, del total de empleados abarcados, el 8,5% es considerada población de riesgo" indicó el informe elaborado por el ente oficial, al cual tuvo acceso El Destape.

La pandemia agrava un primer trimestre que ya venía siendo malo: el 58% de las industrias consultadas disminuyó su nivel de producción en ese tramo, lo que representa 20 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. Sólo el 15% de los establecimientos aumentó su nivel de producción. Respecto de las ventas, el 54% de las industrias declaró disminuir el nivel de comercialización, lo que representa 16 puntos porcentuales más que el trimestre anterior.

Sueldos pagados en tramos, a medias o en porcentajes que no llegan al 100% son moneda corriente, especialmente en el pequeño y mediano comercio, cuya persiana está baja hace cuatro meses. "Los comercios no trabajaron. Algunos son grandes, pero otros no, y pagar alquiler, impuestos y demás conlleva sus gastos. A fin de mes muchos se encontraron con el 50% de su sueldo. El primer reclamo es verbal y luego se puede avanzar en un plazo legal, con una carta documento. El tema es que muchas veces el reclamo es contra nada, porque ese empresario tiene como único capital su mercadería, y si no se reproduce en ventas no se puede hacer nada. Es complicado el escenario" señaló en contacto con los medios, Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio -SEC-.

Otro de los sectores afectados es el del transporte. Las empresas de colectivos, nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros -Fatap- enviaron hace pocos días un comunicado donde indicaron que, a menos que llegue una ayuda nacional, las compañías van directo a la quiebra. Advirtieron además por la falta de fondos para pagar salarios. La respuesta no tardó en llegar: en todas las provincias del interior hubo 24 horas de paro, entre ayer al mediodía y hoy a las 12. En el caso de Buses Paraná, los empresarios deben además fondos todavía de diciembre, junto con un bono acordado con el gremio.

La construcción, en la obra privada, espera novedades. El turismo, también. Ambos sectores mantuvieron contacto con el intendente de Paraná, Adán Bahl. El primero para solicitar la reactivación; el segundo para buscar oxígeno financiero.

Cómo sobreviven los que no trabajan

Florencio es profesor de Educación Física y es dueño, junto a un socio, de un gimnasio en Paraná. En contacto con El Destape, dio cuenta de cómo se la ingeniaron para salir adelante luego del parate obligado por la cuarentena: "Hay gente que necesita entrenamiento constantemente, con lo cual tuvimos que diseñar estrategias virtuales. Por un lado, porque estamos comprometidos con nuestros alumnos, pero además para contrarrestar el impacto económico, que claramente se siente". Y agregó: "Fue un desafío grande, por suerte somos profesores y tenemos la formación como para poder salir con imaginación de este tipo de dramas".

Pese a poder buscar una salida al cierre de su gimnasio, el docente reconoció que la baja de ingresos se notó: "Como primera medida, para sostener casi el 100% de alumnos, bajamos la cuota al 50%. Fue la forma que encontramos para soportar esto, que es un apoyo didáctico virtual, pero que de ninguna manera suplanta una clase presencial".

Rodolfo tiene una peluquería en el centro de Paraná. Además, trabaja como músico, en un grupo y haciendo trabajos a pedido. Vive en una casa alquilada, con tres hijos y su esposa. Su ingreso supone el 70% de la estructura económica familiar. "Creo que se están tomando buenas decisiones, yo soy Monotributo C y todavía no he recibido ningún beneficio. Pero no es un problema personal, es global, es algo que está pasando en el mundo entero. Yo tengo el oficio de peluquero y músico, pero mi esposa tiene sueldo fijo y tenemos un taller textil y nos rebuscamos con eso" indicó a El Destape.

En cuanto a cómo atraviesan este momento, Rodolfo detalló: "Usamos unos pequeños ahorros y lo demás vamos a ir priorizando lo urgente, como el alquiler de mi casa. El alquiler del local deberá esperar. Estamos al límite del aguante, tendremos que esperar que pase la tormenta para arrancar de cero".

Yamila es dueña de un jardín maternal, que recibe diariamente a unos 15 niños y niñas. Su situación es de extrema delicadeza: "Le enviamos una carta al gobernador. Necesitamos reabrir, para tener ingresos pero además porque muchos padres van a volver a trabajar y nos pidieron dejar a sus hijos". En la misiva enviada a Bordet, al a cual tuvo acceso El Destape, dueños de varias instituciones maternales expresaron: "No hay forma de sobrellevar nuestra economía, somos pequeñas fuentes de trabajo que colaboramos con la comunidad". Casi como un ruego, sobre el final del comunicado, solicitaron: "No nos suelten la mano, por favor. Necesitamos la ayuda de nuestros gobernantes para no ser parte de la triste lista de desocupados de nuestro país".

Otro de los comercios que buscan reabrir sus puertas son las ópticas. "Somos un servicio de salud. De hecho nuestra matrícula la autoriza el organismo de salud. Mucha gente necesita arreglar sus lentes, ya sea para trabajar dentro de sus casas como los que están exceptuados, fuera de sus hogares" indicaron consultados por su pedido de excepción.

Gomerías y talleres mecánicos reabrieron esta semana sus puertas, autorizados por el Gobierno Nacional. Con una demanda moderada, reconocen estar trabajando casi al 50% de lo que lo hacían antes de la cuarentena.