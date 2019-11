Entre lágrimas, Diego Maradona confirmó que deja de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Después de dos meses como DT, Diego Maradona emocionado confirmó su retirada de Estudiantes y Esgrima de La Plata.

Aunque los jugadores le pidieron que continuara hasta fin de año, o al menos el domingo frente a Arsenal, el astro del fútbol masculino lució convencido.

“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, habría dicho entre lágrimas, según confirmó el sitio Infobae.

Maradona insistió con que la determinación está relacionada con una cuestión de palabra: el presidente Gabriel Pellegrino, quien fue el que le abrió las puertas del fútbol argentino tras 9 años alejado, no participará de las elecciones del próximo 23 de noviembre y tampoco el oficialismo. En consecuencia, Diego argumentó: “si él no sigue, yo no sigo”.

Si bien ayer ya había trascendido que la determinación de alejarse estaba tomada, Rocío Oliva, pareja del entrenador, lo confirmó esta mañana en diálogo con Fox Sports.

“Diego es así. Vengo con vos y me voy con vos. Ya lo hizo en la selección argentina, cuando dejó de dirigir por sus principios. Para acompañar a su amigo (en referencia a Alejandro Mancuso con el que terminó distanciado por problemas económicos). Ahora, seguramente se irá de Gimnasia, porque el presidente no va a seguir”, aseguró y anticipó que El Diez podría recalar en otro equipo argentino.

"Tiene ya ofertas de dos clubes. Una vez que vos te metés en el rodaje... él no es estar de club en club, pero hay técnicos que se meten y van de un lado a otro, pierden y no salen nunca", confirmó.