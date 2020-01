Enrique Pinti destrozó a Mauricio Macri y respaldó a Alberto Fernández

El actor Enrique Pinti analizó la situación política actual, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y se reconoció esperanzado con el gobierno de Alberto Frnández. Además, criticó al hermano de Susana Giménez por sus declaraciones sobre la pobreza: "Es un disparate".

Hace unos días, el actor y músico Patricio Giménez, hermano de Susana, salió a apoyar los penosos dichos de la diva sobre la pobreza y lanzó frases muy polémicas.

En diálogo con Paulo Vilouta en Intratables, afirmó que "las plazas podrían tener manzanas, podrían tener naranjas, para que los chicos que están en los semáforos coman".

En ese contexto, Pinti aseguró que lo dicho por la conductora está bien pero que las formas y el lugar no fueron adecuados. "Con los dos anillos de brillantes diciendo 'por favor dejen de hablar de la miseria' como diciendo 'me tienen harta los pobres', aunque todo lo demás no estaba tan mal... viste", explicó.

"En cambio lo que dijo el hermano, de los árboles frutales, es un disparate. En los lugares urbanos no podés poner árboles porque está todo contaminado", apuntó.

Y continuó haciendo referencia a la conductora: "Yo no hablaría tan ligeramente sobre temas complicados. Tenés que estar tranquilo para que tu pensamiento salga normal. Terminó embarrándose".

Por otro lado contó que "nunca le tuvo fe a Macri" y lo desestimó como cuadro político. "No me parece gente que tenga un acervo político de verdad, es gente que viene de otro palo, de otro lado. No tienen la habilidad política, son como elefantes en un bazar".

"Ni siquiera es empresario, es un heredero", remarcó con crudeza.

En tanto, sobre la gestión actual sostuvo: "A Alberto Fernández le tengo fe, le rengo esperanza. Igual, como está esto, es muy difícil salir en tan poco tiempo".

Y profundizó: "Yo pocas veces he visto que a las 24 horas de asumir un gobierno ya lo estén criticando".