En qué casos no se cobrará el 30% por gastos en dólares: la situación de Gino Tubaro

El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió al Congreso un anteproyecto que prevé cobrar un 30% de impuesto a la adquisición de dólares y a las compras en el exterior. Sin embargo, el Gobierno dejará afuera de este recargo a todos los gastos de salud, investigación y libros. Por lo tanto, no deberán tributar los insumos para las prótesis 3D como las que produce Gino Tubaro.

El joven de 23 años, dueño de Atomic Lab, lanzó en Twitter: “Un 30% más caro los insumos para mis prótesis, un 30% más caro el servidor de la plataforma para pedir prótesis por el mundo, un 30% más caro la electrónica para las impresoras 3D solares, la prótesis con I.A., los insumos de la liga de inventores, etc. 100% nuestras ganas de seguir ayudando”. El mensaje lo emitió tras conocerse la intención del Gobierno de Alberto Fernández de recargar los gastos con tarjeta de crédito en el exterior y a través e plataformas electrónicas extranjeras. No obstante, una vez conocido el texto de la normativa, dos días después, quedó estipulado que en su caso no se encuentran alcanzadas las importaciones para este rubro, pudo confirmar El Destape de fuentes oficiales.

100% nuestras ganas de seguir ayudando — Gino Tubaro 💡 (@ginotubaro) December 16, 2019

El proyecto de ley establece que están exentas por el impuesto "los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas". También quedan afuera los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado Nacional, estados provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Guzmán busca que se establezca, con carácter de emergencia y por cinco años, un impuesto sobre la compra de billetes para atesoramiento o sin un destino específico, efectuada por residentes en el país. También para la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo y la de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.