En plena crisis económica, Mauricio Macri usa la campaña para hablar sobre la suspensión del Superclásico

Mauricio Macri se encuentra en plena campaña, empecinado en revertir los resultados de las PASO de agosto. En este contexto, el Presidente habló sobre el rumor que surgió en las últimas horas de un posible pedido del Gobierno para postergar la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores que deben disputar Boca y River el 22 de octubre, 5 días antes de las elecciones generales.

El mandatario no negó ni confirmó el pedido, pero admitió que el partido “genera cierta incertidumbre” a tan poco tiempo de los comicios. “Genera cierta incertidumbre por una elección tan cerca. Pero estos partidos son muy importantes, tienen compromiso con 90 país, una vez que se pone una fecha es difícil que se cambie”, afirmó en declaraciones a LU 2 de Bahía Blanca.

Más allá de la referencia al Superclásico, Macri reiteró sus pedidos de campaña e insistió con que, si logra ser reelecto, la economía mejorará, tal como lo viene diciendo desde hace días atrás. "El empleo va a venir. Una vez pasada la elección, la Argentina arranca de vuelta. En julio crecimos el 3%. Y no significa que en ese mes había una gran diferencia en el bolsillo de los argentinos. El año que viene, Argentina arranca", sostuvo.

En ese marco, dijo que "cuatro años es poco tiempo para dar vuelta un ciclo económico" como el que recibieron. "Hoy tenemos bases sobre las que podemos crecer, este trabajo de poner los cimientos fue muy doloroso. Pero vamos a salir adelante, cuidando hasta lo último de que este esfuerzo no sea insoportable y que no piensen que esto no va a parar nunca más", aseveró.

En el medio de la entrevista, fue consultado sobre la dura crítica de Elisa Carrió a Rogelio Frigerio, uno de los funcionarios de mayor confianza de Macri. Si bien el Presidente resaltó la "buena relación" que tiene con la diputada, respaldó a su ministro.

"Elisa Carrió tiene una visión, pero eso no significa que tengamos las mismas opiniones sobre todos los temas. Yo confío en Rogelio, todo lo que ha hecho bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual, estoy tranquilo", subrayó.

Tras homenajear al mediodía a los soldados muertos durante el ataque montonero al Regimiento de Infantería 29 de Formosa, ocurrido en 1975, Macri viajará a Bahía Blanca para encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede", con la que busca recuperar votos para intentar llegar al balotaje en las elecciones del próximo 27 de octubre.