En medio de la cuarentena, la UTA convocó a un paro de colectivos en el Interior

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro a partir de las 12 hora del mediodía de hoy hasta la misma hora de mañana en el transporte del interior de país, "sin asistencia a los lugares de trabajo", en reclamo de salarios adeudados.

"Ante el incumplimiento al pago de salarios del personal representado, se ha resuelto la retención de tareas a partir de las 12 horas del día jueves 16 hasta las 12 horas del viernes 17 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo", dice un comunicado firmado por el secretario general Roberto Fernández y otras autoridades del gremio. En el parte de prensa, los directivos del gremio expresan "la profunda preocupación con relación a la crítica situación económica que están atravesando los trabajadores del transporte en interior del país, devenida tras la declaración de la Emergencia Sanitaria establecida por el Gobierno Nacional para todo el territorio argentino".

En declaraciones a El Destape Radio, el secretario del Interior del gremio, Jorge Kiener, relató que "desde el sector empresarios nos dijeron que no nos van a pagar lo que falta de marzo, menos lo de abril y que van a empezar con suspensiones". "En todo el país los trabajadores de colectivos la mayoría no recibió el salario de marzo", remarcó."Los colectiveros no sabemos quién sube, si está contagiado", enfatizó.

"Somos completamente conscientes de la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado, pese a la esencial tarea que se viene prestando desde la declaración de la emergencia referida", dice también el gremio en el comunicado que la UTA difundió a los medios.

Por último, agrega: "Resaltando que asumimos la medida adoptada y el reclamo por nuestros derechos, con la menor incidencia posible para la sociedad, entendiendo que si no se asume la deuda salarial habida con los trabajadores tutelados, se nos hace imposible seguir prestando el servicio como se viene realizando hasta la fecha".