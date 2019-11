En medio de la crisis en Boca, Tévez habló de su futuro y dijo que no jugaría en otro club del fútbol argentino

No son horas fáciles para Carlos Tévez. Luego de la derrota ante Lanús por 2 a 1, el Apache afrontó el micrófono de la televisión para analizar su presente y pensar en su futuro. Sabe que no es prioridad para ninguno de los candidatos a presidente a partir de 2020 y que hay clubes que ya preguntaron por él. Sin embargo, el 10 azul y oro prefiere ir paso a paso.

"Cuando volví (de China, enero de 2018), firmé dos años, y la cosa no está para pensar en mi contrato. Boca está pasando un momento movido. Venimos de perder con River, un clásico, quedar afuera, entonces no se puede poner mi contrato como prioridad. Yo creo que, más aún habiendo elecciones este año, creo que la dirigencia que venga puede tener otro proyecto y me parece bárbaro", afirmó Tévez, quien tiene el final de su vinculo contractual a la vuelta de la esquina.

SE PLANTÓ ✋ A pesar de los rumores que lo vinculan con Vélez, Carlos Tevez dejó en claro cuál es su deseo... ¿Le renovarías el contrato en Boca? 🔥 pic.twitter.com/FO0ImwgsRw — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 1, 2019

Con Peñarol de Uruguay y Vélez Sarsfield rondando cerca de él, Carlos se limitó en una entrevista en Fox Sports Premium a pensar en los compromisos que debe afrontar en lo que resta de 2019: "Yo pienso disfrutar los partidos que me quedan y después se verá: con Boca saben todos que yo tengo un amor profundo y que si se va a arreglar, eso se arregla en cinco minutos. No hay que volverse locos y tratar de salir de esta situación lo más rápido".

"En Argentina juego sólo en Boca. Después, retirarme, me voy a retirar cuando yo tenga ganas, y no porque no firme con Boca, que uno está a disposición, no quiere decir que me vaya a retirar. Me voy a retirar cuando yo quiera, cuando yo tenga ganas. No pienso en retirarme tampoco. Lo dije siempre, y esto lo sostengo, es que en el único club que voy a jugar en la Argentina, me quiera o no me quiera Boca, es en Boca", sentenció el delantero, quien parece haberle cerrado la puerta al Fortín pero no así a los charrúas.