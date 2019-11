En la previa de la Copa Libertadores, la desopilante explicación de un periodista de Brasil sobre el significado de "boludo"

El relator brasileño Galvao Bueno palpitó la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River y pidió a un corresponsal en Argentina que le explique el significado del insulto "boludo", en un segmento televisivo hilarante.

A menos de una semana para el duelo definitivo de la Libertadores, el mítico periodista y conductor de Brasil le consultó a su colega Ariel Palacios por esa palabra que todo el tiempo usamos los argentinos durante un programa de O Globo y la respuesta fue genial.

"No me gusta decir malas palabras en televisión pero, hay un término que los argentinos usan cuando quieren ofender a alguien: boludo. Yo sé que usted es un especialista de la palabra y me gustaría que me la explique...", abrió Bueno.

Y Palacios contestó: "Boludo es un improperio argentino por excelencia para idiota, imbécil, tonto. Sirve para referirse a alguien que acumula características simultáneas de incompetente e inútil. En muchas culturas, había expresiones similares para referirse a personas que tendrían testículos tan grandes que no podrían caminar normalmente. Es decir, un vago".

"En los últimos tiempos, 'boludo' ha adquirido un significado ambiguo y puede variar a un saludo amable. Debido a la ambigüedad, el uso de otro epíteto ha crecido: el pelotudo, que siempre tiene un sentido negativo", resaltó el periodista antes de ejemplificar con distintas categorías como 'boludo atómico' o 'boludo de campeonato', 'boludo a rayas' o 'boludo alegre'.