En Estados Unidos desconfían de que el FMI gire el desembolso por U$S 5.400 millones

A la espera de la aprobación de un nuevo desembolso por parte del FMI, en Estados Unidos hablan de falta de "incentivos" en el organismo para efectuar la transacción tan esperada por la gestión de Mauricio Macri. El default a títulos de deuda pública pone en duda la concreción de la operatoria.

Según artículo publicado en Infobae, en Washington hablan de "incentivos" al evaluar las posibilidades de que el Fondo finalmente envíe a la Argentina el desembolso correspondiente a la quinta revisión del acuerdo stand by, que aún no se hizo ni tiene fecha de inicio. Los U$S 5.400 millones de dólares pueden ser vitales para apuntalar las reservas del Banco Central y llevar tranquilidad al mercado.

Los analistas ven como serios problemas la sustentabilidad de la deuda, que presenta dudas y que podría llevar a que el país no apruebe el examen del FMI. Ese riesgo justificaría, entre otras razones, la postergación de la misión técnica del Fondo y la iniciativa oficial de "reperfilar" la deuda de mediano y largo plazo.

"El incentivo para la burocracia del Fondo está ahora en el control de daños", sugirió un analista de la capital estadounidense. El organismo ya le prestó a la Argentina U$S 44.000 millones de los U$S 57.000 otorgados hace un año.

"¿Por qué el FMI le prestaría más plata a Macri cuando al mismo tiempo te está pidiendo un plazo más largo para devolverla y es probable que no sea él quien tenga que cumplir ese compromiso?", explicó otra fuente al medio argentino.