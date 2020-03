Empresas violan aislamiento: Shoppings, Polka y Freeshops

“No te salva el mercado, te salva el Estado”. Esta consigna circuló en redes en los últimos días y la actitud de algunas empresas frente a las medidas del Gobierno que imponen aislamiento para frenar el coronavirus no hacen más que confirmarla. En shoppings, freeshops y la productora Pol-ka, entre otras, los empresarios desoyeron la emergencia sanitaria y obligaron a los trabajadores a concurrir, en muchos casos con riesgo de contacto con personas que provienen de países con circulación de coronavirus.

Alto ventas

“No me voy a exponer a atender a alguien que no está cumpliendo la cuarentena”. La frase se la dijo a El Destape un trabajador de un shopping, que tiene que ir a trabajar y, según relata, queda expuesto junto a sus compañeros a turistas y personas que regresaron de viajes desde zonas con circulación de coronavirus.

El domingo, durante la conferencia de prensa en la que anunció medidas para frenar la circulación del COVID-10, el presidente Alberto Fernández afirmó: “Una cosa es el shopping y otra cosa el negocio de cercanía. Una cosa el mega supermercado y otra cosa el mercado de barrio. Estamos buscando evitar la aglomeración de gente y en los shoppings ese problema existe”. Por ahora, los shopping siguen abiertos y cuanto mucho modificaron su horario. El Abasto Shopping, por ejemplo, informa en su web que ante la emergencia sanitaria redujeron el horario de 12 a 20 en los locales comerciales y de 12 a 22 en los gastronómicos. Los trabajadores de ese y otros shoppings como el Alto Palermo denuncian que están en riesgo y reclaman su cierre.

“Los shoppings siguen abiertos y la gente entra a comprar. Hace dos días atendimos a una persona que venía de Estados Unidos”, relataron a El Destape, y agregaron: “No tenemos protección, no nos mandan alcohol en gel ni etílico y estamos desinfectando los locales nosotros”.

En un comunicado que hicieron circular, los empleados escribieron: “Somos trabajadores y trabajadores de distintas marcas con un mismo reclamo: que las empresas deejen de exponernos al contagio!”. Se trata en su mayoría de jóvenes pero entienden que “aunque no somos población de riesgo, nuestras familias pueden serlo”.

Mi patrón es un boludo

“Pol-ka: irresponsabilidad empresarial”. Así comienza el último comunicado de la Asociación Argentina de Actores donde denuncian la actitud de Pol-ka, la productora fundada por Adrián Suar y de la que es socia el Grupo Clarín, que insiste en continuar los rodajes de sus series pese a las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno.

El sindicato de actrices y actores denuncia que Pol-ka se niega a acatar la medida gremial sanitaria que dispuso la postergación de las grabaciones. “No asimilar esto a la intencionalidad de una protección efectiva, a una cuarentena preventiva para nuestras/os actrices y actores, y oponerse a dicha medida citando a grabar, ejerciendo una presión más a la que ya provoca la incertidumbre ante el avance del virus, nos obliga a denunciar que esta empresa solo prioriza su rentabilidad por sobre la salud y la integridad física de sus trabajadores y trabajadores y la de los ciudadanos en tanto y en cuanto la pandemia se propague”, sostiene el comunicado.

Pol-ka tiene en rodaje las series Tigre Verón 2 y Separadas, que se emite por Canal 13. Pese a la medidas anunciadas desde el Gobierno, la empresa convocó a los actores al rodaje. Estos se negaron y Pol-ka pidió una conciliación obligatoria ante el ministerio de Trabajo, como si se tratara de un paro en lugar de una medida de prevención.

Desde hace varios días que la Asociación Argentina de Actores emite comunicados sobre las medidas de prevención frente a la pandemia del coronavirus. El viernes pasado plantearon que los productores debían postergar las grabaciones y filmaciones que incluyeran escenas de proximidad corporal. Ayer, luego de los anuncios presidenciales del domingo sobre la necesidad de aislamiento para evitar la propagación del virus, el sindicato de actores publicó un nuevo comunicado donde llamó a posponer todas las actividades artísticas. Esto incluye cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje. La medida fue, dice el comunicado, “ante la urgencia que impone que en la mayoría de los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad no están garantizadas, o son de difícil aplicación las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus y, considerando, además , la inevitable proximidad de las personas con las que se debe interactuar por nuestra labor específica”.

“Apelamos a la responsabilidad de los empresarios del sector para no exponer a actrices y actores a tomar decisiones individuales que signifiquen la vulneración de estas elementales medidas de prevención”, sostuvieron desde la Asociación, pero parece que las autoridades de Pol-ka no están dispuestas a esto. Según pudo saber El Destape, la empresa pidió una conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo, como si se tratara de una medida de fuerza de los trabajadores, de un paro. Desde el ministerio convocaron a una reunión pero pidieron que asistiera una persona por parte: medidas de prevención frente al coronavirus. Paradoja: el ministerio ya muestra en su convocatoria que no deberían continuar los rodajes.

Whiskys y perfumes

Hace ya varios días que existe la instrucción de que aquellas personas que tuvieron contacto con gente que provenga de países con circulación de coronavirus debían aislarse. Un caso obvio es el del personal de los Freeshop, en especial el del aeropuerto de Ezeiza, principal vía de acceso al país desde Europa, Estados Unidos y Asia. Sin embargo, los empleados de Interbaires, la empresa que tiene la concesión de los Freeshop, no solo estuvieron expuestos al contagio sino que los obligan a ir a trabajar en lugar de permitirles el aislamiento.

La suspensión de ingreso al país rige desde ayer lunes, pero estos trabajadores estuvieron en contacto con turistas y argentinos provenientes de paises incluidos en el listado que elaboró el Ministerio de Salud, por lo que se recomienda que estén aislados 14 días. Interbaires, sin embargo, insiste en que vayan a trabajar, con lo que pone en riesgo tanto su salud (al estar en un espacio físico donde transitaron personas que podían tener coronavirus) como para el resto, ya que deberán movilizarse hasta allí y eso puede incluir transporte público.