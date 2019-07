Empeoró la salud de Fernando De la Rua y aseguran que está "grave"

El estado de salud de Fernando De la Rua empeoró en las últimas horas y fue internado nuevamente. El ex presidente entre 1999 y 2001 volvió a internarse por problemas renales y cardíacos, lo mismo por lo que estuvo en observación hace dos meses.

Fuentes del entorno del ex mandatario radical confirmaron el cuadro de salud a El Destape. El ex mandatario, de 81 años de edad, tuvo un empeoramiento de su estado de salud en la últimas horas por el mismo problema por el cual estuvo internado con anterioridad y del que no se pudo recuperar, dijeron a este medio.

De la Rúa estuvo internado en enero en el Hospital Austral durante un mes. En aquella oportunidad, El ex presidente fue derivado a un centro de rehabilitación tras haber superado un cuadro cardiovascular. El ex mandatario, de 81 años, había sido ingresado el primero de enero pasado al Austral y debía seguir una recuperación en una de las sedes del Fleni.

Luego, en mayo, el ex jefe de Estado estuvo en observación por problemas renales.