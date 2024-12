Encontraron un cuerpo en los lagos de Palermo que sería el hombre que se arrojó

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este miércoles en los lagos de Palermo por buzos, rescatistas y personal de Bomberos. El cadáver sería de la persona que se arrojó el pasado lunes y era intensamente buscado.

Según fuentes policiales, el cuerpo se encontraba cerca a una de las orillas del lago, fue sacado del agua y se aguardaba para confirmar si se trataba del hombre. En las inmediaciones se encontraron documentaciones que darían cuenta de que se trataba del hombre que se arrojó recientemente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, en las últimas horas las autoridades esperan el resultado de ADN hallado en las prendas que dejó tiradas en la orilla para confirmar su identidad.

El hecho

El lunes, un hombre se había sumergido en los lagos de Palermo frente al monumento a Juan Manuel Fangio, y cuando fue visto por vecinos que circulaban por la zona, estos advirtieron al 911 ya que no lo observaron salir del agua. Además, los transeúntes indicaron que esta persona se encontraba aparentemente estado de ebriedad, según precisaron fuentes policiales.

Durante los rastrillajes en las inmediaciones del lago, los agentes de la Policía de la Ciudad hallaron una mochila negra con una remera, un buzo, dos gorras, dos pares de zapatillas, un par de medias. También tenía un cuchillo, un tenedor, una tarjeta SUBE, una tarjeta del Banco Galicia, una billetera con 12.050 pesos, un certificado de extravío y elementos de higiene. El hombre, según un testigo, solía dormir en una estación de servicio de avenida Del Libertador. Cabe destacar que, por disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está prohibido bañarse en las aguas de los Lagos de Palermo.

En este marco, la Policía de la Ciudad confirmó que el hombre se encontraba alcoholizado cuando ingresó al lago y se sospecha que pudo haber sido succionado por las plantas que están en el fondo. “De ser así, las esperanzas de sobrevivir son pocas”, había dicho durante las primeras horas de búsqueda el titular del SAME Alberto Crescenti.

A su vez, detalló que las algas generan que se trate de un lugar "peligroso", por lo que pidió que los vecinos no se metan al agua. "Todo el fondo del lago tiene coladeras, que son raíces de árboles, y elodea, que son las plantas que se ven en la superficie. Esas plantas subacuáticas lo que hacen es ejercer una succión. Por eso, está absolutamente prohibido sumergirse o bañarse en este lago: si se ingresa la planta y la coladera succionan y la persona no hace pie, no puede flotar y entra en paro respiratorio", explicó.