Emotivo homenaje a las víctimas de Iron Mountain en Barracas, a seis años de la tragedia

Una fuerte sirena se escuchó a las 9.15 de la mañana del miércoles en Barracas como homenaje a las 10 víctimas que fallecieron en el incendio que se desató en el depósito de Iron Mountain. El horario elegido recuerda el momento exacto en que la pared se derrumba por las llamas y cae sobre los bomberos que intentaban apagar el fuego.

En la imagen del homenaje se observa a decenas de miembros de los Bomberos Voluntarios formados y detrás a familiares que se abrazaban en recuerdo de las víctimas. "Estos seis años fueron terrible, porque hubo un silencio total, un blindaje mediático terrible", afirma a El Destape Radio Liliana Baricola, hermana de Pedro Baricola, miembro de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires que murió en el incendio.

Suenan las sirenas en homenaje a los 10 muertos en el incendio de Iron Mountain.



Un incendio intencional ocurrido hace 6 años, aún sin justicia.



Familiares denuncian complicidad política, mediática y judicial en el encubrimiento.



Baricola contó que se reunieron con la ministra de Seguridad, Sabina Frederich, quien le prometió que nunca más se iba a ocultar el incendio desde el Estado. "El rol de Macri fue horrible, ese día vino a las 7 de la tarde a Barracas cuando el incendio comenzó a las 8 de la mañana. Ni siquiera le dio el pésame a mi madre", sostuvo Baricola en referencia a Mauricio Macri, quien en ese momento era el jefe de Gobierno porteño.

El futuro de la causa dependerá de la Cámara de Casación Penal de la Nación que resolverá, el próximo 10 de febrero, si los familiares de las víctimas del incendio en la planta de Iron Mountain pueden o no ser reconocidos como querellantes en el juicio oral y público a los 17 imputados.

El abogado de las familias, Javier Moral. explicó el estado actual en el que se encuentra la causa del siniestro al que denominó "incendio pedido, como se llama en la jerga, cuando las pericias claramente demuestran que fue a todas luces intencional", expresó.



"Después de una profunda batalla -precisó Moral- las víctimas, a las cuales yo represento, logramos que la justicia de instrucción, junto con un trabajo intenso de la fiscalía, dicte el procesamiento de los 17 imputados. Encontrándolos responsables del delito, 'estrago doloso seguido de muerte'", precisó el letrado en declaraciones a Radio Gráfica.



Sobre los imputados, Moral explicó que "primero fueron indagados 35 personas, de las cuales fueron procesadas 17. Entre las que tenemos al vigilador, una persona que en 9 oportunidades cortó la alarma sistemáticamente. Luego tenemos varios funcionarios del gobierno de la Ciudad, que extendieron una habilitación a pesar de no contar con un certificado de operatividad y otras cuestiones que son básicas para que funcione una firma con este objeto en este lugar, y luego directivos de la Empresa quienes básicamente no cumplieron con los requisitos que la ley exige como la carga de fuego, planes de contingencia, para que eventualmente no ocurriera lo que finalmente ocurrió".