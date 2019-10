Elizabeth Vernaci habló en su programa de radio sobre el rol de analista política que tomó Luciana Salazar en los últimos meses y deslizó que es una faceta que en "las escorts no existe".

“Hay que encontrar un tipo que quiera entrar en esa intensidad de mujer. Y que se calla la boca. ¿Sabés lo que es estar con una mina que sabés que no va a hablar? Hay gente que paga, cobra y que después se caga en esto. Ella alguna vez estando en pareja ha hecho un juego. Pero ahora con los tuits obviamente está “comiendo” a alguien de arriba, pesado. Para mí es un traidor, que está tirando data de adentro de un lugar”, dijo Vernaci en su programa en Radio Pop.

Y añadió: “Esta mujer tiene en su poder a un hombre poderoso y el tipo sabe que no lo va a cagar. Eso vale más que cualquier concha de oro. En la cama uno cuenta cosas. Si te cojieron bien contás cosas. Los hombres son más de hablar que las minas".

"Ella no tiene nada que perder. Sale diciendo lo que quiera, ya lo hacía con Redrado, y a nadie le importa. Está mostrando una faceta que por lo general en las escorts no existe. Digo las escorts porque así creo que empezó. Es una mujer que es una empresaria de sí misma, no depende de un tipo específico, eso es inteligencia”, concluyó Vernaci.