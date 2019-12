Elisa Carrió volvió al Congreso, habló con TN y montó un show con frases insólitas contra el Gobierno

Después de estar ausente desde la derrota electoral, Elisa Carrió volvió al Congreso pero prefirió no estar presente en la jura de los nuevos diputados, a la que accedió Juntos por el Cambio. Además, aseguró que apelará las medidas de Alberto Fernández ante organismos internacionales y que está lista para ir presa porque está "divina".

"No vine a la asunción para garantizar la paz, no puedo estar viendo jurar a las personas que he denunciado, que me persiguieron, que ligué al narcotráfico. Para garantizar la unidad de los argentinos, decidí no estar", dijo Carrió que, pese a estar jubilada, ejercerá su función como diputada hasta el 1º de marzo.

Elisa Carrió explicó su ausencia a la asunción presidencial en el Congreso: "¿Cómo voy a ver jurar a las personas que me persiguieron?" pic.twitter.com/cQdHfHK3D8 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 19, 2019

La legisladora de Juntos por el Cambio comenzó a marcar las tensiones evidentes en la oposición y advirtió que la Coalición Cívica, su partido, "no negocia, cualquiera sea la opinión del resto de las fuerzas políticas que agrupan" a la oposición liderada por Mauricio Macri.

La diputada se manifestó "en contra de la suma del poder público y delegación de facultades" por lo que adelantó que van a hacer presentaciones en organismos internacionales para frenar el paquete de emergencias enviado por Fernández al Congreso.

Elisa Carrió rechazó el aumento de retenciones al campo propuesto por el Gobierno en la Ley de Emergencia: "Vienen a robarle al campo como le robaron siempre" ⬇ pic.twitter.com/h0b2IMGXRx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 19, 2019

Según su interpretación, el Gobierno que empezó a redistribuir ingresos hacia los sectores más vulnerables llegó para "robarle al campo, como le robaron siempre para mantener a la coorporación de los laboratorios; de la industrial, que no sirve para nada; y tenemos un dólar Fernández en $80", en referencia a la cotización turista de la divisa.

Sin motivo alguno, pero en línea con varios de sus dichos de los últimos meses, agregó: "Si me quieren poner presa, estoy divina así que puedo ir presa", aseguró que tiene el aire acondicionado para la celda y le advirtió a Nicolás Wiñazki, periodista de TN, que debería adelgazar por si le toca a él ir a la cárcel.