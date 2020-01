Elisa Carrió estalló contra la AMIA, la DAIA y los familiares del fiscal por la marcha de Nisman

Elisa Carrió realizó una nueva convocatoria a una ceremonia a realizarse este sábado por el quinto aniversario del fallecimiento de Alberto Nisman, pero no tuvo éxito: se supo que tanto la AMIA, la DAIA y familiares de Nisman no estarán presentes. Esto parece que enfureció a la diputada que salió a llamarlos "negacionistas" en sus redes sociales.

"Cuando un crimen es político la respuesta es política y toda la sociedad, todo ser humano, funcionario, juez o simple transeúnte que no está poniendo el cuerpo en el tiempo adecuado, cuando le toque a él no habrá nadie", escribió la referente de Cambiemos en su cuenta de Twitter.

Luego apuntó contra las organizaciones que no convocaron a marchar por Nisman y disparó que lo que están haciendo "es negacionismo por conveniencia política", algo que calificó como "detestable". Entre los ausentes, según informa el diario Página12, también figuran la Asociación de Fiscales, que encabeza Carlos Rívolo, y ni el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta expresó aun su adhesión al acto que se llevará a cabo frente al Teatro Colón.

Cuando un crimen es político la respuesta es política y toda la sociedad, todo ser humano, funcionario, juez o simple transeúnte que no está poniendo el cuerpo en el tiempo adecuado, cuando le toque a él no habrá nadie. pic.twitter.com/PMm19Gnaur — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 16, 2020

No es la primera vez que la legisladora arremete contra dichas organizaciones. Ayer publicó una serie de mensajes, en los que también se refirió a la ausencia de la AMIA y la DAIA para el acto: "No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado ya que los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen en la comisión de asuntos constitucionales. Y fueron jóvenes de DAIA y la propia comunidad la que obligó a las instituciones a tomar una postura coherente".

Esta afirmación no es cierta ya que Timerman mantuvo cruces con ambas organizaciones. De hecho, La DAIA fue partícipe en la acusación contra el fallecido Timerman y la ex presidenta por traición a la patria.