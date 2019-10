Elisa Carrió amenazó con un juicio político a los jueces de la Corte Suprema por fallo adverso a Mauricio Macri

La diputada y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, amenazó con un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia después de las elecciones. Lo hizo luego de que el máximo tribunal fallara a favor de las provincias al obligar al Gobierno nacional a hacerse cargo del costo fiscal de la reducción del IVA y del impuesto a las Ganancias.

Junto a los diputados Paula Olivetto, Juan Manuel López y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió en un comunicado: "Cuando termine el proceso electoral, porque nuestra regla es no denunciar en campaña, evaluaremos la conducta de los jueces de la Corte y ampliaremos el pedido de juicio político por abuso de poder".

MÁS INFO La Corte falló en contra del Gobierno por Ganancias y la reducción de IVA a las provincias

Para los referentes oficialistas, la decisión fue tomada por "tres jueces del PJ" que "atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente". Por si no quedara clara su posición, los "lilitos" enfatizaron que se trata de magistrados peronistas que "juegan a la política" por lo que, para ellos, queda "al descubierto que los que no quieren bajar impuestos son los gobernadores del PJ".

Según entendieron, la decisión del máximo tribunal de justicia "ejerce un abuso de poder arrogándose facultades legislativas" y "ataca al presidente Mauricio Macri y al Estado nacional en un claro acto electoralista".

Sin muchos más detalles, y tras calificar el fallo como producto de la "hipocresía, del PJ y de los miembros del PJ de la Corte", Carrió, Olivetto, López y Ferraro advirtieron el inicio del juicio político después del 27 de octubre.