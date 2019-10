Eleonora Cassano denunció que no se puede jubilar porque el Teatro Colón no le hizo los aportes

Eleonora Cassano, referente del ballet y la danza argentina, es una de las tantas víctimas de la crisis económica que atraviesa el país y reveló un grave problema que está atravesando. En lugar de poder jubilarse como bailarina, profesión que comenzó a ejercer a finales de los ochenta, deberá hacerlo como ama de casa.

"Yo estoy luchando. Hablé la otra vez con abogados y me dijeron que parece que me sale la jubilación, pero como de ama de casa", explicó la bailarina que fue la emblemática compañera de Julio Bocca, entrevistada en AM 1300 Radio La Salada.

La bailarina explicó la situación: "A Julio y a mí nos habían dado una licencia sin goce de sueldo para representar al Teatro Colón en el mundo. Empezamos a hacer eso y no paramos más. En esos años no se hicieron los aportes jubilatorios correspondientes. Es decir: el tiempo de aportes es muy poco en relación a la carrera que tengo. Si quisiera jubilarme tendría que ir al Colón a no hacer hacer nada".

"Julio estaba en esa misma situación y él decidió renunciar. Yo no. Es mi lugar, me crié ahí, me lo gané. Alguien tiene que pensar un poco todo esto porque es una vergüenza. Como mi caso hay un montón de bailarines en la misma situación. Tratar a artistas como empleados municipales, como sucede ahí, es muy triste", afirmó.

Eleonora contó que un bailarín se puede jubilar a los 40 años, con 20 de aportes. Ella tiene 54 y se retiró en 2012: "No haberme podido despedirme en el Colón me duele por las personas que no me invitaron. Era gente conocida que no fue capaz de decir si quería hacer un tanguito antes de despedirme. Me dolió y me duele", expresó.

"A mí me llamaron para ir y no me terminó de cerrar. A último momento pensé que iba a ser toda una complicación. Fue una decisión personal: no me pareció volver a bailar en el Colón para hacer una pedorrada de 30 o 50 segundos. Yo tuve mi despedida divina en la 9 de Julio", sentenció.

En cuanto al tema jubilatorio, desde el Colón le aseguraron a La Nación que Cassano "trabajó durante 7 años y dos meses como agente municipal en el teatro, recibiendo sus aportes previsionales correspondientes". Pero como luego estuvo de licencia, no cobró sueldo ni tuvo aportes. Sin embargo, sigue figurando como parte del Ballet Estable del Colón.