Elecciones en Boca: Mauricio Macri felicitó a Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme

El aun presidente de la Nación Mauricio Macri felicitó a los ganadores de las elecciones en Boca Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, que desbancaron a su agrupación del poder en el Club de la Ribera tras 24 años de ganar de forma ininterrumpida.

Así, Macri vio perder la cuota de poder más importante que le quedaba, de manos del jugador que supo enfrentarlo en más de una oportunidad cuando tenía la 10 de Boca. "Quiero felicitar a Jorge Amor Ameal, a Mario y a Román por la elección de ayer. En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde, pero Boca como institución siempre tiene que estar por encima de todo", tuiteó el mandatario que entregará la banda a Alberto Fernández el próximo martes.

Luego, el ex mandatario del Club de la Ribera entre 1995 y 2007 añadió, en declaraciones ante periodistas acreditados en Casa Rosada: "No me duele, la verdad que le deseo lo mejor a Ameal, a Mario y a Román (sic). Muchos de ellos estuvieron conmigo en los años en que fui presidente. Lo más importante es Boca y cuidarlo, porque Boca está muy bien".

"Ganás campeonatos a veces, a veces perdés finales y eso duele. Lo importante es que si seguimos haciendo las cosas como desde que arranqué mi presidencia, entonces Boca va a estar peleando cosas importantes y eso es lo que quiero que la nueva dirección entienda", le dijo a la flamante conducción del Xeneixe.

Con casi el 100% de las mesas escrutadas y una participación record de más de 38 mil votantes, el Frente para Recuperar la Identidad Xeneixe obtuvo más del 52% de los votos, por lo que Jorge Ameal se convirtió en el presidente más votado de la institución. El oficialista Christian Gribaudo, delfín del actual presidente Daniel Angelici, apenas superó el 30% de los sufragios.