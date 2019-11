"No estoy sorprendido, tal vez no entienda algunas cosas que me imagino que la vida se va a dar de sentarse frente a frente", afirmó Daniel Angelici, quien rompió el silencio y cuestionó la decisión de Juan Román Riquelme, de ser candidato a vicepresidente 2° de la oposición liderada por Jorge Ameal. El presidente de Boca y operador macrista en la Justicia reconoció que el oficialismo puede perder las elecciones.

"Sin Riquelme, las tres listas estaban parejas", deslizó el presidente saliente, quien dejó entrever que los comicios estarán cuesta arriba con la aparición de Román en la vereda opuesta. "Es el gran ídolo que tiene Boca Juniors. Quince días atrás hizo una conferencia pidiendo una unidad, y yo entendí que tenía la responsabilidad de hacer ese gesto", reconoció el 'Tano', lamentando no haber podido sumar al exjugador.

La BOMBA de Daniel Angelici a Riquelme: "Vamos a dejar que Boca siga teniendo un ídolo". pic.twitter.com/IBX7SctvlL — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2019

A su vez, criticó a Jorge Ameal y aseguró que este candidato siempre hizo caso a los pedidos de Riquelme: "No hubo unidad, se ve que no tenemos la capacidad. Como Riquelme lo dijo, decidió mediante negociaciones con su representante y su hermano, acompañar a una persona que él conoce y lo tuvo como presidente. Cada cosa que Román pedía, Ameal se lo daba".

"Lo único que tengo que decirle a Román es que cuando uno quiere ser dirigente, presente proyectos o ideas. Acá, por lo menos yo, si cada uno de los dirigentes me manda a su abogado o representante, todavía estaría cerrando la lista", sentenció Angelici.