Elecciones 2019: Zaffaroni descartó integrar un gabinete de Alberto Fernández

El ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió a la situación judicial y destacó que “hay una interferencia política en la Justicia. Se están violando principios elementales. No se puede manejar la prisión preventiva como extorsión”. Del mismo modo, señaló que “esta situación en la Justicia nunca pasó en etapas democráticas".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” en El Destape Radio, el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos descartó la posibilidad de integrar un próximo Gobierno: “No pienso integrar ningún gobierno, estoy bien donde estoy y creo que hay personas muy capaces". “Esto de recusar jueces como Slokar en base a denuncias previas es una forma pragmática de sacarse de encima a jueces antipáticos”, criticó y focalizó en que “apuntan a sacar a Ramos Padilla”.

"Me llama poderosamente la atención que hubo funcionarios disfrazados de cowboys en la Embajada de Estados Unidos. Creo que nunca pasó", confrontó. Y remarcó: “Ir a una Embajada es normal, pero ya ir disfrazados es demasiado".

"Este gobierno se caracteriza por su torpeza. Las presiones a jueces siempre existieron, pero se hacían de otra forma, pero no la grosería de mandarle dos espías", criticó. Y enfocó en que "si la detención de los dueños de medios no es persecución al periodismo no sé qué es".