Elecciones 2019: Urtubey no le cerró las puertas a una colectora con Vidal en la provincia de Buenos Aires

El gobernador de Salta y precandidato a Presidente, Juan Manuel Urtubey, no rechazó la hipótesis de que la fórmula presidencial de Alternativa Federal lleve como lista colectora a María Eugenia Vidal por la reelección como gobernadora bonaerense. Sin embargo, delegó esa responsabilidad en los dirigentes de esa provincia y aseguró de modo tajante: “No voy a tener candidato en Buenos Aires, será dirigencia de esa provincia la que decida”.

Tras asegurar que tiene “una buena valoración personal” de Vidal se desligó de la decisión de definir el candidato bonaerense. “El candidato de nuestro espacio será de consenso entre los referentes de Alternativa Federal”, consideró.

Insistiendo en depositar la responsabilidad en dirigentes, también marcó que es la sociedad la que debe elegir “en libertad” los candidatos y dijo que no le gusta “ir señalando” a los candidatos. “Que el ciudadano sea cada vez más dueño del voto y que vote con libertad. No quiero una Argentina con gobernadores delegados del poder nacional”, aseguró.

En esa línea se explayó: “El ciudadano tiene que hacer la fórmula que quiera hacer y me apoyará o no a mí. Pero la lógica es diferente porque el grave problema del federalismo en Argentina es que tenemos candidatos a Presidente poniendo ellos sus candidatos en las provincias. El proceso es al revés, de abajo para arriba”.

Consultado por su vínculo con el Mauricio Macri y las fotos que se sacó con él en las últimas semanas, no se mostró preocupado ante los señalamientos de dirigentes opositores que lo consideran cercano al Presidente. “Me tiene sin cuidado porque soy gobernador. Pueden encontrar en el archivo fotos con la ex Presidenta”, señaló para luego rematar: “Hay una cuestión institucional que no es cuestionable”.

En un diálogo con periodistas, que de llevó a cabo en la Universidad Austral en el marco del ciclo de conferencias de prensa “Preguntar al poder”, Urtubey habló de la coyuntura política y las hipótesis que se barajan en los distintos espacios de cara a las elecciones.

Varias consultas apuntaron a Sergio Massa, quien la semana pasada fue habilitado por el Frente Renovador para negociar con el kirchnerismo para conformar un frente amplio que enfrente a Cambiemos en las elecciones. No mostró enojo por la falta de decisión del tigrense y solo señaló: “Me gustaría que compita en Alternativa Federal, pero no es una cuestión de ánimo. No me puedo hacer cargo de las conductas de otros dirigentes”.