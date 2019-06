El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien busca su reelección, consideró hoy que "el PJ nacional también debería presentar una lista de unidad" en los comicios presidenciales al igual que él consiguió hacerlo en su provincia.

Luego de votar en el actual mandatario local opinó que es necesario "armar un proyecto de país que sea un acuerdo programático que vaya más allá de lo electoral y que tenga en cuenta los verdaderos problemas de la gente".

En ese sentido, Uñac destacó que "no hace tanto tiempo", la Argentina tenía "niveles de crecimiento y de desarrollo realmente importantes" y enfatizó: "Si de la mano de la unidad podemos lograr un buen resultado en San Juan, sería muy necio no hacer lo mismo a nivel nacional".

El candidato del Frente Todos opinó que su provincia "ha sido un modelo interesante" porque ha logrado armar un espacio en el que están incluidos el PJ, el kirchnerismo y otros partidos opositores, aunque aclaró que esto "no quiere decir que todos piensen lo mismo, porque también hay matices" dentro de la coalición.

En esa línea, también remarcó que epera que San Juan "pueda dar un mensaje" al Gobierno nacional, "fundamentalmente a nivel de gestión". "Que se puede pensar en un proyecto político basado en la renta productiva en contraposición de la renta financiera, que podemos articular el diálogo, escucharnos, hablar y discutir", detalló.

En tanto que también brindó su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la cual consideró como "una muy buena fórmula". No obstante, aclaró: "Hay que ver cuál puede ser la otra alternativa. Es verdad que Alternativa, parece, empieza a diluirse. Esperemos no terminar en una polarización porque eso no ayuda a nadie".