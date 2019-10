Elecciones 2019: un niño dejó en ridículo a Mauricio Macri durante un acto del "Sí, se puede" con una insólita respuesta

Desde Pergamino, en una nueva marcha del "Sí, se puede", el presidente Mauricio Macri trató nuevamente de establecer un ida y vuelta con los simpatizantes de Juntos por el Cambio y volvió a quedar mal parado. Luego de que una "abuela" le dijera ayer en Paraná que no tiene celular --tal como sostuvo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante el debate presidencial-- un niño salió con una insólita respuesta ante una consulta del líder del PRO.

"Este es un octubre histórico, por eso que estemos acá vale mucho. Estamos entendiendo qué es lo que estamos viviendo. Y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, dónde estabas... ¿dónde estabas?", preguntó Macri acercándole el micrófono a un nene que estaba en primera fila junto al escenario. "Estaba en el baño", le respondió el menor de edad, pese a que a su lado tenía una mujer que intentó sin éxito soplarle al oído "con Mauricio".

"En el baño, ¿cómo en el baño? acá no veo ningún baño... ésta sí que es la respuesta que más me sorprendió en mi vida. Pero bueno, no voy a seguir indagando, lo vamos a dejar acá por las dudas", trató de cambiar de tema Macri, quien afirmó que "están pasando cosas muy raras en este país".

Sin intenciones de abandonar el libreto, desde el público le indicaron que le preguntara a otro menor y el Presidente insistió: "A ver, ¿cuántos años tenés?", lo consultó el Presidente, convertido casi en comediante de stand up. "Seis", le replicó el nene. Sin detenerse mucho en las matemáticas, el presidente le preguntó: "Y cuando tus hijos te pregunten en 20 años, o un poco más, dónde estabas, ¿qué vas a decir?", repreguntó Macri. "En la plaza con Mauricio", dijo para alegría de los simpatizantes cambiemitas.

MÁS INFO Macri intentó en un acto chicanear a Alberto Fernández y le salió mal

Desde el palco lo escuchaban la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la gobernadora María Eugenia Vidal y su vice, el radical Daniel Salvador, quienes también se rieron de la situación.

Con el correr de los actos, Macri fue aprendiendo y ésta vez corrigió uno de sus slogans. Cuando en otro ida y vuelta con los manifestantes les propuso completar la frase: "Estamos haciendo...", ya no repitió la palabra "historia", sino que le sumó lo que los presentes le gritaban debajo del palco. "Historia... y patria", completó Macri.