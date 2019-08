Elecciones 2019: tras los datos oficiales, Cristina Kirchner celebró la victoria del Frente de Todos en las PASO

La candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, envió un mensaje desde Santa Cruz a todos los argentinos que optaron por el partido opositor que lidera Alberto Fernández y remarcó que "las cosas deben cambiar en la Argentina porque así, como estamos, no estamos bien".

"Felicitaciones para todos y todas y un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a todos y todas los que han apoyado la propuesta del Frente de Todos", dijo en un mensaje grabado. La senadora remarcó: "Sabemos que tenemos que llegar a los que nos votaron y a los que no, y darles la tranquilidad en cuanto a la responsabilidad con la que afrontaremos la nueva etapa que espero, a partir del 10 de diciembre, signifique el reencuentro de todos los argentinos".

La dirigenta remarcó que desde el Frente de Todos están "muy contentos" por el resultado, "optimistas, pero esto no se trata de un partido de fútbol". Cristina señaló: "Nos pone contentos, alegres y optimistas que muchos comprenden y apoyan que las cosas deben cambiar en la argentina porque así, como estamos, no estamos bien. No estamos viviendo bien, no estamos tranquilos. En gran parte, hemos dejado de ser felices."

Pero también le habló al Gobierno, "especialmente al Ministerio del Interior (Rogelio Frigerio), responsable institucional en el manejo de las elecciones, al Presidente (Mauricio Macri), al Jefe de Gabinete (Marcos Peña), al Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta" y gobernadora (María Eugenia Vidal)" para pedirles "que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017" respecto a la difusión de los resultados: "Los números que tenemos son muy amplios".